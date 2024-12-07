Финал Гран-при. Малинин, Кагияма, Шайдоров, Сато, Грассль и Аймо выступят с произвольными программами

Гренобль, Франция.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 23:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Кевин Аймо (Франция).
2. Даниэль Грассль (Италия).
3. Шун Сато (Япония).
4. Михаил Шайдоров (Казахстан).
5. Юма Кагияма (Япония).
6. Илья Малинин (США).
Положение после короткой программы.
1. Илья Малинин (США) — 105,43.
2. Юма Кагияма (Япония) — 93,49.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 91,26.
4. Шун Сато (Япония) — 86,28.
5. Даниэль Грассль (Италия) — 81,76.
6. Кевин Аймо (Франция) — 68,82.
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс.