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«Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится». Загитова записала влог с фигуристами перед Кубком Первого канала среди юниоров

Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал. Загитова поговорила со Львом Лазаревым, Эдуардом Карартыняном, Никитой Сарновским, Николаем Колесниковым, Алисой Двоеглазовой и другими.
Источник: Спортс"

— Как отдыхаешь вообще? — спросила фигуристка у Льва Лазарева.

— Никак.

— Ну, учишься, наверное?

— Учусь, да.

— Точно учишься? Хорошо?

— Да, хорошо. Прям отлично.

— Ребята, у нас тут гений, мегамозг. Ну, давай теорему Пифагора.

— Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

— Офигеть… Реально умные люди. Слушай, а ты свои знания применяешь на льду? Так, мне надо ехать, там теорему какую-нибудь вспомню. Нет такого?

— Нет. Там не до теорем немного просто.

— К кому в команду хочешь? К Анне Щербаковой или к Александре Трусовой?

— Мне без разницы.

— Так нельзя говорить. Потому что все девочки хорошие, ко всем хочется.

— Я то же самое сказал. Мне без разницы, к кому в команду я попаду.

— Потому что все девочки хорошие.

— Нет, потому что мне просто без разницы.

— Ладно. Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится.