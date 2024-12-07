«Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится». Загитова записала влог с фигуристами перед Кубком Первого канала среди юниоров

— Как отдыхаешь вообще? — спросила фигуристка у Льва Лазарева.
— Никак.
— Ну, учишься, наверное?
— Учусь, да.
— Точно учишься? Хорошо?
— Да, хорошо. Прям отлично.
— Ребята, у нас тут гений, мегамозг. Ну, давай теорему Пифагора.
— Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
— Офигеть… Реально умные люди. Слушай, а ты свои знания применяешь на льду? Так, мне надо ехать, там теорему какую-нибудь вспомню. Нет такого?
— Нет. Там не до теорем немного просто.
— К кому в команду хочешь? К Анне Щербаковой или к Александре Трусовой?
— Мне без разницы.
— Так нельзя говорить. Потому что все девочки хорошие, ко всем хочется.
— Я то же самое сказал. Мне без разницы, к кому в команду я попаду.
— Потому что все девочки хорошие.
— Нет, потому что мне просто без разницы.
— Ладно. Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится.