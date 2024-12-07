Загитова о Кубке Первого канала: «Было очень интересно, ярко и эмоционально. Все выдали свой максимум, за что им огромное спасибо»

"Было очень интересно, очень ярко и очень эмоционально. Совсем скоро выйдет влог с турнира Кубка Первого канала по юниорам. Все огромные молодцы, все выдали свой максимум, за что мы говорим им огромное спасибо.
Ну, а я пошла, немного отдохну. И совсем скоро мы с вами увидимся на чемпионате России по фигурному катанию", — сказала олимпийская чемпионка Загитова на видео для телеграм-канала.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Загитова — ковбой, Медведева — ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!