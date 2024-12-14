МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России-2022 аннулированы.
После дисквалификации Камилы Валиевой золто Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России фигуристамсборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.