Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК передаст России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается передаст российским фигуристам через ОКР бронзовые медали за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщает «Спортс».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы с ЧР-2022 на триметазидин. Все результаты фигуристки с чемпионата России-2022 аннулированы.

После дисквалификации Камилы Валиевой золто Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России фигуристамсборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.