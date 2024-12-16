Бестемьянова назвала причину заниженных оценок фигуриста Малинина в Гран-при

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заниженные оценки американского фигуриста Ильи Малинина в финале Гран-при по фигурному катанию стали результатом японского лобби в судействе. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
В финале международной серии Гран-при во французском Гренобле Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе, на одном из них упал, а на всех остальных судьи поставили ему «недокруты». Американец выиграл серию, однако оценки вызвали вопросы. Малинин набрал в сумме 282,12 балла, на втором месте японец Юма Кагияма (281,78), третий — его соотечественник Сун Сато (270,82).
«Как же было неприятно наблюдать за тем, как его судили. Люди падали, и им ставили оценки выше, чем человеку, который заявил и прыгнул четверной аксель. У меня создалось впечатление, что это какой-то мир-перевертыш», — рассказала Бестемьянова.
«Наверх тянут японцев — у них очень сильная федерация, они знают свое дело. Я с огромным уважением отношусь к ней и к каждому человеку, кто там работает — они своих не сдают. А вот для поддержки Малинина американская федерация сделала недостаточно. Я общалась после этого с его агентом Ари Закаряном, спросила, как он это выдерживает? Ари ответил: “он выдерживает, я — нет”, — отметила собеседница ТАСС.
Малинину 20 лет, он является победителем чемпионата мира (2024) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Малинин стал первым в истории фигуристом, который исполнил на чемпионате мира четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.