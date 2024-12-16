Бестемьянова назвала причину заниженных оценок фигуриста Малинина в Гран-при

«Наверх тянут японцев — у них очень сильная федерация, они знают свое дело. Я с огромным уважением отношусь к ней и к каждому человеку, кто там работает — они своих не сдают. А вот для поддержки Малинина американская федерация сделала недостаточно. Я общалась после этого с его агентом Ари Закаряном, спросила, как он это выдерживает? Ари ответил: “он выдерживает, я — нет”, — отметила собеседница ТАСС.