Первая серия документального фильма «Параллельное вращение» о Косторной выйдет 17 декабря

«Параллельное вращение» расскажет о карьере Алене Косторной: как она стала чемпионкой Европы в женском катании, а потом перезапустила карьеру в парном вместе с мужем Георгием Куницей. В фильме покажут тренировки, закулисье соревнований и ледовых шоу. Первые тренеры Алены вспомнят, как разглядели в ней будущую чемпионку, а мама фигуристки впервые расскажет о том периоде, когда Косторная ушла от Тутберидзе. Помимо самой спортсменки и ее близких в качестве экспертов в фильме приняли участие чемпионка мира Елизавета Туктамышева и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт. В создании фильма приняли участие сотрудники Спортс": Полина Крутихина стала сценаристом, Майя Багрянцева — экспертом.