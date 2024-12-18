Битва фигуристов перед разбаном: этот чемпионат России всех поразит

Немного претендентов на золото в парном катании — как и самих участников. Виной тому объективные обстоятельства: несколько сильных дуэтов не выступают из-за травм. Но зато в этой дисциплине есть дуэль по накалу уровня «Плющенко — Ягудин». С поправкой, конечно, на нынешний век политкорректности: все-таки Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, как и их тренеры никакого подобия треш-тока себе не позволяют. Разве что рэп на пресс-конференции в ходе прошлогоднего чемпионата. Но, тем не менее, когда эти пары — точнее, их сильные половины — сидят рядом, в воздухе проскальзывают невидимые искры.