Битва фигуристов перед разбаном: этот чемпионат России всех поразит

В ожидании «разбана»
«У нас очень разумный президент ISU, наш корейский коллега Ким, видим и слышим его высказывания, он разумно и толково видит спорт, — так перед началом чемпионата России оценил перспективы возвращения наших фигуристов на мировые турниры Антон Сихарулидзе. — Есть все предпосылки найти общий язык, надеемся, не так много осталось ждать».
Чемпионат России на фоне обсуждаемой темы предстоящего «разбана» приобретает особое значение. Это главный старт сезона, который расставит фигуристов по ранжиру — что может иметь немалое значение для позиций в ситуации, когда на дороге к международным турнирам перед спортсменами загорится зеленый свет. Да, шансов, что это произойдет до конца следующей весны, немного, но, с другой стороны, и турниров такого масштаба у нас больше не будет, кроме Финала Гран-при России.
Не случайно и присутствие в Омске гостей из-за рубежа. Так, на турнир прибыл репортер из Китая — как стало недавно известно, именно туда из Германии перенесли отборочный олимпийский турнир, что многие сочли позитивным знаком в плане нашего потенциального участия в Играх. «Никто из разумных людей и не собирался заканчивать международное сотрудничество и назло маме отмораживать уши», — все это подтверждения слов Сихарулидзе на предстартовой пресс-конференции.
«Зреложенское» в погоне за ультра-си
Наиболее предсказуемым выглядит чемпионат в женском одиночном катании. Действующая обладательница титула Аделия Петросян в отличной форме, как показали контрольные прокаты группы Этери Тутберидзе. Там она исполнила произвольную программу с двумя четверными прыжками и тройным акселем, и если ей удастся справиться с этим контентом в Омске, конкурировать с ней будет решительно невозможно никому.
Однако осечка лидера может дать шанс слегка отставшим преследовательницам. Среди них Алина Горбачева, стабилизировавшая по ходу сезона свой квад, пытающаяся сделать то же самое Дарья Садкова, практически не допускающая ошибок Вероника Яметова. Огромный потенциал у Софьи Муравьевой — если, конечно, вице-чемпионке России удастся восстановить тройной аксель и уверенность на остальных прыжках.
И, наконец, девушки, которые воздействуют на арбитров не элементами ультра-си, а иными приемами — а именно высококлассным скольжением и артистизмом. Среди них, в первую очередь, стоит назвать Анну Фролову и Ксению Синицыну. Первая доказала серьезность своих намерений, сделав победный «дубль» на этапах Гран-при России, вторая сезон начала тяжело (в том числе и из-за ДТП, сорвавшего план подготовки), но потенциал ее остается неоспоримым.
Наконец, скорее к «зреложенскому» типу фигуристок уже относится и экс-чемпионка России Софья Акатьева. Если раньше ее главным оружием были элементы ультра-си, то после тяжелой травмы и длительного восстановления из них в арсенале Сони остался только четверной тулуп — и тот условно, в соревнованиях сезона он пока не получался. Зато Акатьева прекрасна в других компонентах — в первую очередь, осознанности того, что исполняет на льду. Если звезды сойдутся — она может оказаться на пьедестале.
Из искр возгорится пламя
Немного претендентов на золото в парном катании — как и самих участников. Виной тому объективные обстоятельства: несколько сильных дуэтов не выступают из-за травм. Но зато в этой дисциплине есть дуэль по накалу уровня «Плющенко — Ягудин». С поправкой, конечно, на нынешний век политкорректности: все-таки Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, как и их тренеры никакого подобия треш-тока себе не позволяют. Разве что рэп на пресс-конференции в ходе прошлогоднего чемпионата. Но, тем не менее, когда эти пары — точнее, их сильные половины — сидят рядом, в воздухе проскальзывают невидимые искры.
Последние годы Мишина и Галлямов большинство стыков у конкурентов выигрывали, но в нынешнем сезоне Бойкова и Козловский сделали серьезную заявку на то, чтобы опрокинуть устоявшийся порядок — когда провели наотмашь сентябрьские контрольные прокаты. Однако наступили соревнования — и все вернулось на круги своя: олимпийские медалисты стабильнее, и это возвышает их над оппонентами. Тем не менее, Бойкова и Козловский готовятся нанести в Омске ответный удар, на предстартовых прокатах группы Тутберидзе они были идеальны, и зал в ответ на вопрос Этери Георгиевны хором пожелал им победы.
Верхи пока могут, но низы уже не хотят
В обычно консервативных танцах ощущение революционной ситуации. «Верхи» пока могут — Александра Степанова и Иван Букин остаются лидерами дисциплины, и вряд ли кто-то скажет, что не по делу. Однако «низы» уже не хотят — ждать, пока первая пара страны выиграет то, что ей причитается, и уйдет на покой.
Целая когорта молодых и агрессивных дуэтов теснит как Степанову с Букиным, так и вице-чемпионов страны Елизавету Худайбердиеву с Егором Базиным — и заставляет нервничать их тренера Александра Жулина, высказывавшего недовольство якобы искусственностью попытки омолодить танцы.
Подкупает свежесть, которую в нынешнем сезоне привнесли в российские танцы на льду юные дуэты. И, конечно, поражает разнообразие стилей. Ирина Хавронина и Девид Нарижный — вечная классика, близкий любой русской душе лиризм. Василиса Кагановская и Максим Некрасов — они разбудят любой заснувший зал безудержным напором и акробатикой.
А еще есть Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Шевченко и Андрей Ежлов — каждая пара из названных и неназванных интересна и, главное, мастеровита. Далеко позади времена, когда на чемпионат России приходилось заявлять для количества танцоров уровня перворазрядников.
Конечно, не факт, что революция состоится уже в Омске. Но огонь в российских танцах полыхает неслыханный для последних лет. Скорое возвращение на международную арену заставляет креативить и постановщиков: на классе и былом величии уже не выедешь. Почти каждый произвольный танец нынешнего сезона — как спектакль.
Битва пятиквадок
Мужское одиночное катание в нынешнем сезоне — гвоздь программы: этой дисциплиной в субботу завершится соревновательная часть чемпионата России. Не просто так: подобного количества фигуристов высочайшего уровня у нас не было со времен той самой вышеупомянутой дуэли Плющенко и Ягудина. Даже больше. Четверными прыжками владеет каждый из 18 участников чемпионата России, а золото теоретически может взять любой из сильнейшей шестерки, если не десятки.
Но то в теории. На практике все же можно выделить нескольких фигуристов, обладающих наибольшей стабильностью — а этот компонент арбитры негласно оценивают наряду с остальными критериями. Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Петр Гуменник — это фавориты последних лет.
И, конечно, многое решится в схватке «пятиквадных» произвольных программ — а на такое количество четверных идут в нынешнем сезоне сразу несколько наших лидеров. Соответственно, в случае срывов шанс получают преследователи. А среди них несколько «темных лошадок»: высоко поднимались на турнирах сезона Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев, Григорий Федоров…
Три соревновательных дня в Омске должны стать демонстрацией готовности российских фигуристов к возвращению на международную арену. Впрочем, сомнений в ней и так ни у кого нет. «Наши предыдущие турниры превзошли по количеству успешных попыток четверных прыжков и тройных акселей этапы и финал Гран-при ISU. Наши спортсмены нисколько не сбавили обороты», — такими словами предварил чемпионат России гендиректор федерации Александр Коган.
Андрей Симоненко
Расписание чемпионата России по фигурному катанию сезона-2024/25
19 декабря, четверг
- 10.00. Танцы на льду. Ритм-танец (время московское).
- 13.00. Спортивные пары. Короткая программа.
- 15.25. Мужчины. Короткая программа.
20 декабря, пятница
- 10.15. Танцы на льду. Произвольный танец.
- 13.35. Спортивные пары. Произвольная программа.
- 15.25. Женщины. Короткая программа.
21 декабря, суббота
- 11.45. Женщины. Произвольная программа.
- 14.55. Мужчины. Произвольная программа.
22 декабря, воскресенье
- 10.30. Показательные выступления.