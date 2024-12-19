Чемпион на грани краха: фигуристы начали битву за золото России

Григорий Федоров на жеребьевке вытащил первый стартовый номер, и то ли от волнения, то ли от джетлага, на который жалуются многие спортсмены, как будто совсем разучился прыгать. Чемпион России по прыжкам упал и с флипа, и с акселя, и с лутца. Да и программа под песню группы KISS без прыжков куда-то пропала. Как итог — меньше 65 баллов, при том, что ему совсем недавно доводилось пробивать сотню. В кисс-энд-крае всегда веселый и безбашенный Гриша едва не плакал с поддерживающей рукой тренера Светланы Соколовской на плече.