Чемпион на грани краха: фигуристы начали битву за золото России

Мальчики-одуванчики
Российские одиночники в последнее время словно набирающие уверенность одуванчики пробили асфальт на пути к солнцу. Под светом в данном случае можно понимать и статус самого зрелищного вида фигурного катания, перехваченный у женского одиночного, и достойное место на международных стартах. Последнее особенно ценно в перспективе, что международная арена в обозримом будущем может стать доступна нашим спортсменам.
Если посмотреть в стартовые заявки на короткую программу, глаза разбегаются, — не знаешь, кого именно назвать лидером. У большинства заявлено по два четверных прыжка. И кажется, что любому по силам возглавить турнирную таблицу. Но в итоге этот кашу не варил, этот дрова не рубил, тот лутц не приземлил, и реально серьезные баллы набрали единицы.
Авангард Кондратюка
Бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк по-своему переизобрел фигурное катание. Он сделал высказыванием художника даже соревновательные программы, поставленные по единому для всех шаблону и начиненные сложными элементами. Казалось бы, где дабстеп, а где четверной лутц? Где консервативные представления о том, какой должна быть программа серьезного фигуриста, и кислотная разноцветная водолазка? Да вот же она. На первой ступени чемпионата России после короткой программы с результатом 105,04 балла. Абсолютно заслуженно.
Пётр Гуменник сделал чисто все прыжки, но зачем-то сорвал вращение в либеле. Несмотря на это, получил от судей высокие 102,65 балла. Вообще загадка, как он со своими весо-ростовыми параметрами умудряется прыгать четверные. За глаза некоторые специалисты называют Петра машиной с горой мышц, и это стоит воспринимать комплиментарно.
Должно быть, судей это свойство Петра тоже удивляет, так что они готовы его поощрять. У него промежуточное второе место перед произвольной программой.
Глеб Лутфуллин показал чистый прыжковый набор под вкрадчивую версию песни «Посвящение Карузо» в исполнении Николы Кавалларо. 97,85 балла — заявка на право побороться за итоговый пьедестал чемпионата.
Мурашки и душа нараспашку
Дмитрий Алиев под последним стартовым номером катался так, как не видели уже очень давно. Чистые прыжки, аккуратные выезды, душа нараспашку. За такое можно даже простить, что Дима выбрал версию «Синей вечности» Эмина Агаларова вместо оригинала Муслима Магомаева — при всем уважении, она очень проигрывает по мощи звучания магомаевской.
Зрителям было важно, чтобы длинный день соревнований закончился на счастливой ноте, и эта нота прозвучала. «Дима, ну можешь же! Можешь!» — такие слова с трибуны кричал какой-то болельщик почтенных лет. Кажется, под ними подписались бы все остальные, включая тренера Евгения Рукавицына. 97,78 баллов и четвертое место в очень плотной борьбе — у Алиева есть все шансы попасть в тройку и побороться за первое место.
Роман Савосин и его «Ямщик, не гони лошадей» — украшение любых соревнований. Особенно когда все получается в прыжках, и Рома ловит кураж, мурашками от голоса исполнителя романсов Ивана Реброва и своего душевного размаха заполняя зрительские спины. 97,56 баллов — приличная оценка, и сам Роман, кажется, остался ею доволен.
Влад Дикиджи вытащил третий стартовый номер, так что быстро мог задать планку для всех остальных. Судьи любят его стабильные прыжки, зрители — харизму и обаяние. Четверной лутц спас касанием рукой льда, четверной сальхов в каскаде сделал уверенно, как и тройной аксель. А дальше под выкрики экзальтированных болельщиков и признания в любви с верхних ярусов бодро танцевал свое техно-фламенко. 96,28 баллов — не максимальный, но неплохой результат перед произвольной программой. С безошибочным лутцем Влад снова добрался бы до сотни, а так пока будет в роли догоняющего. Но возможно, ему так даже спокойнее.
Соло Игнатова
Макар Игнатов подошел к чемпионату России не в оптимальной форме, потому что заболел накануне. И это, как ни странно, ему помогло — все прыжки, включая четверной риттбергер, наконец-то получились чистыми. К тому же Макар был, как поется в песне к его короткой программе, действительно solo — жена Александра Трусова тоже заболела и осталась в Москве. 96,22 балла и наконец-то улыбка на лице Макара после проката.
Даниил Самсонов вернулся! Он заявил один четверной сальхов и безупречно сделал сначала его, а потом все остальное. Есть в его катании какой-то флер североамериканской школы с их масляным коленом и бесшумностью передвижения. Плюс к этому — качественные вращения, дорожки и бешеное желание показать, что он не растворился в безвестности после серьезных проблем со здоровьем. 91,09 балла для Самсонова от судей — зрителям показалось, что этого мало.
Девушка за бортом
Евгений Семененко в битве песчаных червей под музыку из фильма «Дюна» проиграл Петру Гуменнику: ошибка на четверном тулупе не позволила добавить к нему второй прыжок, так что Женя остался без каскада. Лидеров жизнь к такому не готовит, а Семененко, несомненно, один из лидеров этого чемпионата. Его прокат оценили на 90,93 баллов. Нельзя сказать, что война проиграна. Но защитить чемпионский титул, который держится за ним два года, Семененко теперь будет трудно.
Андрей Мозалев как-то шутил, что когда в его жизни появится девушка, у него начнется по-настоящему белая полоса. Была надежда, что это поверье распространится и на присутствие за бортом Этери Тутберидзе. Она приехала на соревнования впервые в сезоне, но Андрей все равно пока не смог без помарок откатать короткую программу. 85,05 баллов — явно не та оценка, за которую могут похвалить тренеры.
Программа Матвея Ветлугина под песню Леонида Агутина украсила бы любое шоу. Чудо, что команда придумала катать ее на соревнованиях. Даже когда с прыжками у Матвея не складывается, как это было сегодня, от программы не остается пустое место, ее интересно смотреть и хочется подпевать. 77,48 балла — мало, но без каскада и сольного квада рассчитывать на большее было трудно.
Публика вместо мамы
Среди тех, у кого не получилось почти ничего, оказались Артур Даниелян, Даниил Постарнаков, Григорий Федоров и Николай Угожаев.
Григорий Федоров на жеребьевке вытащил первый стартовый номер, и то ли от волнения, то ли от джетлага, на который жалуются многие спортсмены, как будто совсем разучился прыгать. Чемпион России по прыжкам упал и с флипа, и с акселя, и с лутца. Да и программа под песню группы KISS без прыжков куда-то пропала. Как итог — меньше 65 баллов, при том, что ему совсем недавно доводилось пробивать сотню. В кисс-энд-крае всегда веселый и безбашенный Гриша едва не плакал с поддерживающей рукой тренера Светланы Соколовской на плече.
Николай Угожаев — пример, как можно презентовать вчерашнего юниора в обертке смелого и стильного претендента на все самое лучшее. Маскируя недостатки и подчеркивая достоинства. В короткой программе у Угожаева крайне удачная находка с альтернативной музыкой группы Linkin Park, качающей зал с первых барабанных дробей.
Но сегодня фигурист был явно не у порядке: начал со страшного падения на первом лутце, и дальше пошло по накатанной. Остался без каскада, потерялся на вращениях, но отчаянно из последних сил собирал себя хотя бы на тройной аксель. И сделал его, пусть и с помаркой. Тяжело вставать со льда после такого проката. Но публика встречала Николая так, как будто ничего плохого не было. Как мама — любимого сына. 67,44 балла совсем не его результат, но такие дни тоже бывают. В конце концов все будет хорошо.
Произвольная программа мужчин на чемпионате России пройдет в субботу, 21 декабря.
Анастасия Панина