Туктамышева о своей первой медали чемпионата России: «Не уверена, что сейчас есть смысл допускать 12-летних девушек»

«Первую медаль чемпионата России я завоевала в сезоне-2008/09, когда мне было 12 лет — заняла второе место. В том, что мы соревновались со взрослыми в таком возрасте, есть и положительные, и отрицательные моменты. Мы с Аделиной Сотниковой, которая тогда победила, были не хуже, чем остальные спортсменки. Мы справедливо отобрались на чемпионат России. Я сейчас не могу сказать, плохо это или хорошо — допускать таких юных спортсменок. Ведь в моем случае это сыграло на меня. Мы раньше начали соревноваться со взрослыми, раньше вышли на высокий уровень. Возможно, мы показали новому поколению, что нужно раньше изучать более сложные элементы. С другой стороны, ребенка не хочется с самого раненого возраста заставлять учить суперсложные элементы, чтобы не было серьезных травм. Хочется, чтобы ребенок получал удовольствие от того, что он делает. К тому же сейчас поднялся возрастной ценз. Так что я не уверена, что был бы большой смысл допускать 12-летних девушек до чемпионата России. 5 лет ждать, чтобы выйти во взрослые… Наверное, сейчас это не так целесообразно», — написала Туктамышева в своем блоге на Спортс«». «Я заходила в четверной как в бездну». Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой.