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Елизавета Туктамышева: «На победном чемпионате России выступала с температурой 38. Золото было неожиданным»

"Победный чемпионат подарил бурю эмоций. Мне тогда было 16 лет. Победа была неожиданной, потому что многие девочки были на одном уровне, не было очевидного лидера. Я выступала с температурой 38, перед выходом на лед было тяжело даже бутылку воды держать.

Источник: Спортс"

Видимо, я просто сконцентрировалась на том, что действительно важно — только на элементах. Я откатала неплохо и после проката сидела на трибунах — с друзьями смотрела последнюю разминку. Переоделась, сидела, болтала, даже не переживала насчет результата. Когда после проката последней участницы все стало ясно, помню, встаю и говорю: «Я, что, чемпионка России?!» Это было искреннее удивление, даже немножко смешно сейчас вспоминать, как я тогда отреагировала. Было круто, такая искренняя и неожиданная радость. Мне кажется, это всегда здорово. Можно сравнить с серебром на ЧМ-2021«, — написала Туктамышева в своем блоге на Спортс» «.»Я заходила в четверной как в бездну". Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой.