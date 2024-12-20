Елизавета Туктамышева: «На победном чемпионате России выступала с температурой 38. Золото было неожиданным»

Видимо, я просто сконцентрировалась на том, что действительно важно — только на элементах. Я откатала неплохо и после проката сидела на трибунах — с друзьями смотрела последнюю разминку. Переоделась, сидела, болтала, даже не переживала насчет результата. Когда после проката последней участницы все стало ясно, помню, встаю и говорю: «Я, что, чемпионка России?!» Это было искреннее удивление, даже немножко смешно сейчас вспоминать, как я тогда отреагировала. Было круто, такая искренняя и неожиданная радость. Мне кажется, это всегда здорово. Можно сравнить с серебром на ЧМ-2021«, — написала Туктамышева в своем блоге на Спортс» «.»Я заходила в четверной как в бездну". Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой.