Елизавета Туктамышева: «На ЧР-2020 был хороший шанс попробовать четверной. Терять нечего — было трио Трусова — Щербакова — Косторная»

Все просто. Тогда было легендарное трио Трусова — Щербакова — Косторная, я понимала, что выше их не окажусь при хорошем прокате Саши, Ани и Алены. В том сезоне я как раз выучила тулуп, и мы с тренерами подумали, что терять нечего. Четвертое место было за мной — те, кто оказался ниже, не прыгали ультра-си, так что у меня был запас прочности. Это был хороший шанс, чтобы попробовать четверной. Терять было нечего. Ведь Саша и Аня — с четверными, Алена — с прекрасным катанием и тройными акселями. По ходу сезона было понятно, что даже при моем идеальном прокате я, скорее всего, буду четвертой. Прыгать четверной в прокате — очень сложно, поэтому дальше мы отказались от этой идеи. Я не смогла довести его до стабильного исполнения из-за того, что начался ковид. А когда стартовал сезон, в котором реально было побороться за поездку на чемпионат мира, мы решили обойтись без экспериментов. В Красноярске я безумно волновалась, потому что для меня четверной — это большой стресс. Почему я стабильно прыгала тройной аксель? Потому что я его досконально анализировала, несколько лет над ним кропотливо работала. Чтобы исполнять прыжок на соревнованиях, мне необходимо понимать его полностью: как он делается, на что сделать акцент. Нужно время, чтобы я наработала свои действия от начала до конца элемента. Мне очень сложно катать, если я понимаю, что не все контролирую. А над четверным я работала не так много времени. Я заходила в этот прыжок как в бездну — вообще не было контроля. Ситуацию усугубляли нервы — когда все тело зажато, задача усложняется в разы. Я делала четверной только находясь в топ-форме и когда находилась в свободном, но тонусном состоянии. На чемпионате России такого не было — я переживала, нервничала из-за того, что впервые попробую четверной на соревнованиях. На тренировках там я делала очень много ошибок, бабочек, был небольшой процент исполнения. Но мы с тренерами все равно хотели пойти на этот риск, потому что стремились перебороть себя. Если бы не ковид, возможно, я бы добила четверной, потому что не было бы такого долгого перерыва. Но я рада, что попробовала«, — написала Туктамышева в своем блоге на Спортс» «.»Я заходила в четверной как в бездну". Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой.