Фигуристы Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России в танцах на льду

По сумме двух танцев Степанова и Букин набрали 215,96 балла (85,62 балла за ритм-танец + 130,34 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01; 83,55 + 125,46), третье — Ирина Хавронина и Девид Нарижный (208,56; 83,96 + 124,60).