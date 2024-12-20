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Фигуристы Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России в танцах на льду

Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьими стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Омске.

По сумме двух танцев Степанова и Букин набрали 215,96 балла (85,62 балла за ритм-танец + 130,34 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01; 83,55 + 125,46), третье — Ирина Хавронина и Девид Нарижный (208,56; 83,96 + 124,60).

Чемпионат России завершится 22 декабря показательными выступлениями.