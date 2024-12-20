«Лучше, чем развод»: Дегтярев отреагировал на допуск фигуристов до ОИ-2026

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до олимпийской квалификации является важным шагом на пути полноценного возвращения в мировой спорт, заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В пятницу ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом фигуристы не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командном турнире.
«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира — это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта для РИА Новости.
Ранее в декабре российские пловцы выступили в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, где завоевали 10 наград (шесть золотых и четыре серебряные), заняв второе место в неофициальном медальном зачете. Россияне участвовали как в индивидуальных заплывах, так и в эстафетах.