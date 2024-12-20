«Лучше, чем развод»: Дегтярев отреагировал на допуск фигуристов до ОИ-2026

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира — это важные шаги на этом пути. Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта для РИА Новости.