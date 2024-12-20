Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Но требования жесткие

— Поздравляю все федерации с допуском наших спортсменов. Проделана огромная работа по возвращению наших ребят, и в итоге все получилось! Очень рад за всех спортсменов, тренеров и руководителей! — отреагировал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. — Теперь важная задача — триумфально вернуться на международные турниры. Наши пловцы уже задали приличную планку, завоевав большое число наград на чемпионате мира в Будапеште. Хочется, чтобы фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не отставали от коллег и принесли России как можно больше медалей. Уверен, что все у нас получится. Наши фигуристы — одни из лучших в мире, без них фигурное катание только загибалось. Ждем новых побед от российских спортсменов!