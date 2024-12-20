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Российские танцоры на льду отреагировали на допуск на Олимпиаду-2026: «Я от радости врезался в Кагановскую»

Российские танцоры на льду Иван Букин, Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный отреагировали на допуск отечественных фигуристов на Олимпиаду-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

На ОИ-2026 выступит одна российская танцевальная пара в нейтральном статусе.

Букин: Нельзя было этого делать во время разминки сильнейшей группы танцоров. А вообще — ура! Сейчас все прекрасно. На разминке было так себе.

Худайбердиева: В первую секунду мы обрадовались, а потом: «Е-мое!» Мы шли третьи после ритм-танца, сорок сотых от Иры и Девида, два балла от Саши с Ваней. Выхожу и думаю: поеду, не буду ни о чем размышлять, а тут Паша Занозин это говорит, и пожалуйста. Было здорово, но немного нервно.

Базин: Я врезался от радости в Василису (Кагановскую) (смеется).

Хавронина: Когда сказали о допуске, мы не слушали особо, что было на разминке, лично я обычно нахожусь в себе. Пусть отборочный турнир пройдет хорошо, и наши лидеры будут там супер! (когда говорила, смотрела на Степанову и Букина).

Нарижный: Ничего я не подумал, мимо ушей пропустил, допустили и допустили, окей, — передает слова фигуристов корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Сегодня, 20 декабря, Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.