Российские танцоры на льду отреагировали на допуск на Олимпиаду-2026: «Я от радости врезался в Кагановскую»

Худайбердиева: В первую секунду мы обрадовались, а потом: «Е-мое!» Мы шли третьи после ритм-танца, сорок сотых от Иры и Девида, два балла от Саши с Ваней. Выхожу и думаю: поеду, не буду ни о чем размышлять, а тут Паша Занозин это говорит, и пожалуйста. Было здорово, но немного нервно.