Российские танцоры на льду отреагировали на допуск на Олимпиаду-2026: «Я от радости врезался в Кагановскую»

На ОИ-2026 выступит одна российская танцевальная пара в нейтральном статусе.
Букин: Нельзя было этого делать во время разминки сильнейшей группы танцоров. А вообще — ура! Сейчас все прекрасно. На разминке было так себе.
Худайбердиева: В первую секунду мы обрадовались, а потом: «Е-мое!» Мы шли третьи после ритм-танца, сорок сотых от Иры и Девида, два балла от Саши с Ваней. Выхожу и думаю: поеду, не буду ни о чем размышлять, а тут Паша Занозин это говорит, и пожалуйста. Было здорово, но немного нервно.
Базин: Я врезался от радости в Василису (Кагановскую) (смеется).
Хавронина: Когда сказали о допуске, мы не слушали особо, что было на разминке, лично я обычно нахожусь в себе. Пусть отборочный турнир пройдет хорошо, и наши лидеры будут там супер! (когда говорила, смотрела на Степанову и Букина).
Нарижный: Ничего я не подумал, мимо ушей пропустил, допустили и допустили, окей, — передает слова фигуристов корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Сегодня, 20 декабря, Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.