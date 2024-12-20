Фигуристы Мишина и Галлямов в третий раз стали чемпионами России в парном катании

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Омске.
Спортсмены по сумме двух программ набрали 239,40 балла (82,95 балла за короткую программу + 156,45 балла за произвольную программу). Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37; 73,40 + 142,97), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15; 74,17 + 139,98).
Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Фигуристы стали трехкратными чемпионами России, также они являются чемпионами мира и Европы, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире).
Чемпионат России завершится 22 декабря показательными выступлениями.