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Фигуристы Мишина и Галлямов в третий раз стали чемпионами России в парном катании

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали чемпионата России по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходит в Омске.

Спортсмены по сумме двух программ набрали 239,40 балла (82,95 балла за короткую программу + 156,45 балла за произвольную программу). Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37; 73,40 + 142,97), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15; 74,17 + 139,98).

Мишиной 23 года, Галлямову 25 лет. Фигуристы стали трехкратными чемпионами России, также они являются чемпионами мира и Европы, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире).

Чемпионат России завершится 22 декабря показательными выступлениями.