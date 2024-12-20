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Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Омске, названы победители.

Источник: Аргументы и факты

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию. Фигуристы победили в произвольной программе в парном катании. Результаты стали известны несколько минут назад.

Ранее, после короткой программы спортсмены вышли в лидеры, набрав 82,95 балла.

Анастасии Мишиной 23 года. Её партнёру Александру Галлямову — 25 лет. Они являются чемпионами мира и Европы, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине (в парном катании и командном турнире) и двукратными чемпионами России.