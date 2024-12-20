Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно«, — сказала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много’Я заходила в четверной как в бездну». Самые яркие чемпионаты России Лизы Туктамышевой.
Туктамышева о допуске: «Радостная новость, что есть шанс поехать на Олимпиаду. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно»
"Могу сказать, что в любом случае это радостная новость — что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну.