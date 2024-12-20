Медведева о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026: «Пусть это не станет очередной ложной надеждой. Критерии жестковаты»

— Конечно, мы все рады. Это отличная новость, особенно для ребят, которые сейчас находятся в Омске [на чемпионате России]. Это суперская и мотивационная новость, на которую страшно дышать, потому что столько вбросов, фейков, ложных надежд было подарено нашим спортсменам. Сначала «да-да», потом «а вот и нет, есть нюансы». Мы, конечно, вас допускаем, но это только мы вас допускаем, а они вас не допускают, поэтому вы не можете выступать. Хочется, чтобы все сложилось так, как это сейчас выглядит, чтобы наших спортсменов выпустили. Мы все этого желаем. Пусть так оно и будет, а не станет очередной ложной надеждой. — Некоторые говорят, что критерии все-таки жестковаты. — Критерии жестковаты, поэтому я так и говорю: пусть это не будет очередной ложной надеждой и пусть все получится, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много’Так делать нельзя". Наша фигурка узнала о допуске на Олимпиаду — и растерялась.