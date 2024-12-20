«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты

Особенно досталось Акатьевой — чемпионка России-2023 исполнила двойной тулуп вместо тройного в каскаде и оказалась вдали от борьбы за топ-3. Об этом Тутберидзе строго сообщила девушке прямо после выступления, хотя было видно, как Софья сама серьезно расстроилась. «Ты не устала, нормально ехала — ты не пошла. Что это, на четверной не пошла? Что? Ну что “не знаю”? Надо знать. Ну ты же понимаешь, что ты себя просто из борьбы тут же вынимаешь. Все, ты ни за что не борешься», — рецензировала Этери Георгиевна.