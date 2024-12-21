Фигуристка Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Омске.
По сумме короткой и произвольной программ Петросян набрала 262,92 балла (85,78 + 177,14). Второе место заняла Дарья Садкова (234,69; 73,15 + 161,54). Третьей стала Алина Горбачева (223,92; 77,57 + 146,35).
Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка во второй раз подряд стала победительницей чемпионата России, в сезоне-2021/22 она заняла третье место. Спортсменка также является двукратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024), серебряным призером первенства России среди юниоров (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024). В текущем сезоне Петросян побеждала на этапах Гран-при России в Казани и Москве.
Соревновательная часть чемпионата России в Омске завершится в субботу произвольной программой у мужчин. В воскресенье пройдут показательные выступления.
20 декабря совет Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине.