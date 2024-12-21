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«Говорят, что ехать позорно. А встаньте на место спортсмена». Сотникова — о нейтральном статусе

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком выразила мнение о необходимости ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

— Как олимпийская чемпионка, вы советуете ехать на Игры несмотря ни на что?

— Конечно. Для чего мы работаем? Очень многие говорят, что ехать не стоит. Что это позорно. А встаньте на место спортсмена, который работает с 3−4 лет, тренируется с утра до ночи. И вся эта работа, чтобы попасть на Олимпийские игры.

Все прекрасно понимают, что век фигуристок-одиночниц очень короток. Дай бог, до 20 лет можно прожить девочкам с четверными прыжками. Травмы никто не отменял. Мое мнение, что нужно эту возможность максимально использовать.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам претендовать на участие в Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.