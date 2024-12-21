«Говорят, что ехать позорно. А встаньте на место спортсмена». Сотникова — о нейтральном статусе

— Конечно. Для чего мы работаем? Очень многие говорят, что ехать не стоит. Что это позорно. А встаньте на место спортсмена, который работает с 3−4 лет, тренируется с утра до ночи. И вся эта работа, чтобы попасть на Олимпийские игры.