«Говорят, что ехать позорно. А встаньте на место спортсмена». Сотникова — о нейтральном статусе

— Как олимпийская чемпионка, вы советуете ехать на Игры несмотря ни на что?
— Конечно. Для чего мы работаем? Очень многие говорят, что ехать не стоит. Что это позорно. А встаньте на место спортсмена, который работает с 3−4 лет, тренируется с утра до ночи. И вся эта работа, чтобы попасть на Олимпийские игры.
Все прекрасно понимают, что век фигуристок-одиночниц очень короток. Дай бог, до 20 лет можно прожить девочкам с четверными прыжками. Травмы никто не отменял. Мое мнение, что нужно эту возможность максимально использовать.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам претендовать на участие в Играх в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.