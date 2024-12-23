Рудковская о том, что Загитовой отказали в гранте на шоу: «Уверена, Алина в будущем получит поддержку от государства»

«Очень жаль, идея с шоу интересная, красивая. Я, кстати, никогда ее не рассматривала. Да, в первый раз на получилось, но я более чем уверена, что Алина в будущем обязательно получит поддержку от государства. Если она меня пригласит (на свое шоу), то обязательно приду. Схожу с детьми с удовольствием. Тем более, я очень люблю Санкт‑Петербург — это мой любимый город. Более того, если Алине когда‑нибудь понадобится моя помощь или совет, я всегда открыта. Она об этом знает», — сказала Рудковская. Стычка Загитовой и Рудковской из-за шоу: что они не поделили?