«Практически вся моя карьера состоит из такого дерьма». Алина Загитова взяла откровенное интервью у Дмитрия Алиева

Загитова: «Я тебя ругать сейчас буду!».
Алиев: «Ругай».
Загитова: «Это был ужасный прокат!».
Алиев: «Спасибо».
Загитова: «У тебя нет, наверное, слов, да? Как это получилось?».
Алиев: «Сейчас нет объяснений этому. Единственное, что могу сказать… Безумно противно и ужасно больно от того, что вся работа… Тетрадь заметок в мусорку просто выкинул».
Загитова: «Может, повлияло на твой прокат то, что был перерыв большой? Может, перегорел?».
Алиев: «Ты знаешь, разминку я провел идеально, просто идеальнейшим образом. Конечно, мы все знаем, что разминка ни о чем не говорит. Но по крайней мере это дает повод лишний раз понять, что я в себе, в теле, я собой управляю. Но видишь, как бывает. Очень обидно, что практически вся моя карьера состоит из такого дерьма. Честно могу сказать, что талант есть талант, сколько бы мне ни говорили, нужно брать все в свои руки своевременно. Нужно возить какашек на тренировках и делать это все, выходить на старте… В моем же случае в подготовке к чемпионату России получилось наоборот. К сожалению, я не выдержал».
Загитова: «Может, ты устал?».
Алиев: «Наверное, нет. Я могу сказать, что я устал от каких-то преодолений, новых для себя задач. Но тем не менее, если я выбираю это, значит, у меня на это есть силы».
Загитова: «Пожалуйста, покажи нам нового Диму. Мы его очень ждем уже давно. Просто не отчаивайся. Знай, что мы с тобой. Весь зал сегодня тебе аплодировал, тебе флешмоб устроили люди. Только не падай духом, пожалуйста».
Алиев: «Сейчас это невозможно».
Загитова: «Нет, пожалуйста. Обещай нам, что ты возьмешь себя в руки и ни в коем случае не будешь в себе сомневаться».
Алиев: «Хорошо».