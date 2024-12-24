«Практически вся моя карьера состоит из такого дерьма». Алина Загитова взяла откровенное интервью у Дмитрия Алиева

Алиев: «Ты знаешь, разминку я провел идеально, просто идеальнейшим образом. Конечно, мы все знаем, что разминка ни о чем не говорит. Но по крайней мере это дает повод лишний раз понять, что я в себе, в теле, я собой управляю. Но видишь, как бывает. Очень обидно, что практически вся моя карьера состоит из такого дерьма. Честно могу сказать, что талант есть талант, сколько бы мне ни говорили, нужно брать все в свои руки своевременно. Нужно возить какашек на тренировках и делать это все, выходить на старте… В моем же случае в подготовке к чемпионату России получилось наоборот. К сожалению, я не выдержал».