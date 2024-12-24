Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Если пойдем по дорожной карте, через 2−3 года появятся воспитанники, которые будут выступать на серьезном уровне»

«Это будет селекционный центр, как школа Покровской. Будут некие просмотры спортсменов. Создавая такие центры, мы будем локализовывать местные таланты и привлекать из ближних регионов и не только ребят для занятия спортом. Если мы пойдем по той дорожной карте, которую сформировали, у нас через 2−3 года появятся воспитанники, которые будут лидерами, будут выступать на серьезном уровне в фигурном катании», — сказал Владимир Леонов. А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.