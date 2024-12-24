«Вернитесь в реальность». Роднина оценила шансы Трусовой попасть на Олимпийские игры 2026 года

В нынешнем сезоне Трусова выступила на контрольных прокатах сборной России, состоявшихся в сентябре, но после этого не участвовала в соревнованиях. В подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале фигуристка заявила, что в случае допуска россиян к Олимпиаде готова бороться за путевку на Игры. В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских спортсменов до участия в квалификационном олимпийском турнире.
«Что мы все время даем какие-то шансы? В спорте все четко: первый есть первый, второй — второй. Никогда бронза не бывает с отливом золота. Вернитесь в реальность, а не в желания и хотелки.
Только что прошел чемпионат России, наверное, в зависимости от результатов там будет приниматься решение. Возможно, в конце января — начале февраля пройдут еще какие-либо отборочные турниры. Лично я ни за кого (не болею), я за сильнейшего», — сказала Роднина РИА Новости.