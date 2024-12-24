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«Вернитесь в реальность». Роднина оценила шансы Трусовой попасть на Олимпийские игры 2026 года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Александры Игнатовой (Трусовой) попасть на Олимпийские игры 2026 года.

Источник: Sport24

В нынешнем сезоне Трусова выступила на контрольных прокатах сборной России, состоявшихся в сентябре, но после этого не участвовала в соревнованиях. В подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале фигуристка заявила, что в случае допуска россиян к Олимпиаде готова бороться за путевку на Игры. В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских спортсменов до участия в квалификационном олимпийском турнире.

«Что мы все время даем какие-то шансы? В спорте все четко: первый есть первый, второй — второй. Никогда бронза не бывает с отливом золота. Вернитесь в реальность, а не в желания и хотелки.

Только что прошел чемпионат России, наверное, в зависимости от результатов там будет приниматься решение. Возможно, в конце января — начале февраля пройдут еще какие-либо отборочные турниры. Лично я ни за кого (не болею), я за сильнейшего», — сказала Роднина РИА Новости.