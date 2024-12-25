Русская фигуристка — о переходе в сборную Украины: «А в чем предательство?»

«Переход в другую сборную у нас с тренерами и в семье обсуждался давно, задолго до скандала. Многие думают, что он повлиял очень сильно на решение. Он не был главной причиной, но ускорил процесс перехода. Мне сказали, что если будет шанс на Олимпиаду, то, скорее всего, это будет не Россия. Мы прекрасно понимаем уровень конкуренции, есть любимые спортсмены, которых будут больше продвигать. Речь о девочках, которые в итоге поехали на Олимпиаду — Трусова, Щербакова, Валиева. Косторная могла.



Переговоры о переходе вели родители, тренеры — на тот момент Светлана Панова. Я тогда уезжала на сборы к Рафаэлю Арутюняну в США, и в общем-то решили все вопросы без меня, я тогда была очень юной. Требовалось просто мое согласие: “Перейдешь?” — “Перейду”. Все прошло очень спокойно. Но как я злилась на людей, которые писали: “Предала!” А в чем предательство? Что не сделаешь ради результата? “— приводит слова Шаботовой “Спорт-экспресс”.