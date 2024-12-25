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Сергей Лазарев о Загитовой: «Потрясающая и невероятная фигуристка. Я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, радовался ее победам»

Накануне Загитова выступила под живое исполнение песни Лазарева «В самое сердце» на шоу «Волшебство на льду» в Москве.

Источник: Спортс"

«Алина Загитова — потрясающая и невероятная фигуристка, чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка! Я помню, как я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, как радовался ее победам и хотел сказать ей слова восхищения лично! И вот, спустя время, мне не просто удалось это сделать, но еще и исполнить совместный номер во время ледового шоу, когда Алина каталась под мою песню! Мне кажется, что фигуристы — это полубоги. То, что творят они на льду, какой невероятной выносливостью обладают — невообразимо! Это восхищает! Вы любите фигурное катание?» — написал Лазарев в соцсети.