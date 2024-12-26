Катарина Гербольдт: чувствуется, что у Мишиной и Галлямова соперников почти нет

«Не знаю, чего ребятам не хватает конкретно, но результаты говорят однозначно о превосходстве Мишиной и Галлямова. И по оценкам, и по стабильности. Чувствуется что у них соперников практически нет.



Кому что мешает — вопрос индивидуальный. Психология вообще очень сложная история. У каждого всегда свои причины. Причём как бы не звучало банально, но главный соперник чаще всего — ты сам. Настроить или наоборот себя чересчур накрутить можешь только ты сам. Понятное дело что Александра с Дмитрием не могут не думать про Мишину и Галлямова.



Они основные конкуренты, главная задача — обыграть именно их. Даже не сколько стать чемпионами России, а обойти Анастасию и Александру. Не буду уверять что причина именно в этом, но как фактор наверняка стоит подобные психологические аспекты учитывать», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.