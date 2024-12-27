Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»

«Для подготовки этого шоу пришлось научиться летать. Я сегодня уже повредила руку, но ничего страшного для спортсмена. Все в порядке. Мы просто выходим и делаем свою работу. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла. Руку повредила именно, когда летала на стропах. Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это сложно», — сказала Загитова.