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Загитова может подать доработанную заявку на грант для шоу до 6 февраля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова до 6 февраля имеет возможность подать доработанную заявку на грант для шоу.

Об этом заявили в Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ). Ранее фигуристка запрашивала грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в 2025 году, но получила отказ. «Проанализировав и доработав заявку, команда проекта может подать проект на новый грантовый конкурс. Заявочная кампания идет до 6 февраля включительно», — заявили в фонде.