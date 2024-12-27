Роднина о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн: «Не знаю, зачем на коммерческое мероприятие запрашивать такую сумму»

«Грант Загитовой? Шоу к фигурному катанию не имеет отношения, особенно если говорить про фигурное катание как вид спорта. Если рассматривать с точки зрения зрелища, то шоу — коммерческое мероприятие. Не знаю, зачем на коммерческое мероприятие запрашивать такую сумму. Кому-то шоу, может, интереснее, но мне нет. В принципе никогда этим не интересовалась. Из-за того, что по нашему телевидению показывать нечего, показывают эти шоу. А спортсмены, не выступающие на соревнованиях, начинают выступать на этих коммерческих и несоревновательных мероприятиях. На это спрос есть, поэтому если нет соревнований, то почему нет? Спортсмены отработали все свое детство и молодость и почему бы теперь не пойти зарабатывать? Если молодые идут в шоу, то, может, они не хотят больше выступать в соревнованиях или не видят перспективы», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Роднина.