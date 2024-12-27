Татьяна Мишина: «Сейчас многих не хватает на льду, но Туктамышевой — в первую очередь! Это было сочетание технической стороны и красоты»

Сегодня она задействована во многих шоу. Конечно, форму держит. Но это совершенно разные вещи: кататься в шоу или на тренировках. Никто ее не убедит вернуться на лед. Только если она сама захочет. Это же придется все кардинально поменять в жизни. И сделать этот перенастрой очень трудно. Но посмотрим. Мне тяжело говорить за нее", — сказала Мишина.