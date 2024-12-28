Дегтярев назвал Россию и WADA союзниками в борьбе с допингом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и считает организацию союзником в борьбе с допингом. Об этом министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Дорожная карта выглядит достаточно просто — это восстановление РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ТАСС), мы тоже на эту тему работаем, взнос мы заплатили, как ни крути, мы часть этой системы, без этого мы никуда не денемся, — сказал Дегтярев. — Все разговоры о создании альтернативных каких-то систем — это возможно, но это будет не завтра, а нам надо сегодня участвовать в соревнованиях. Это восстановление Олимпийского комитета России в МОК (Международный олимпийский комитет — прим. ТАСС), правильно это называется признанием. Следующий этап — это уже смягчение рекомендаций МОК и отдельных федераций к нашим спортсменам и к проведению соревнований и уже полноценное возвращение национальных сборных с флагом и гимном. Заключительный этап восстановления — это проведение международных соревнований здесь, в России. Мы усиливаем штат юристов, в январе следующего года мы проведем исполком, подкорректируем штатную структуру Олимпийского комитета России».
«Мы абсолютные союзники с WADA. Разговоры, что они там едят допинг, — это все в пользу бедных, прошу их прекратить. У нас ценности одни: здоровье, честный спорт. У нас нет расхождений, мы абсолютные союзники, допинг — это зло. В следующем году WADA должно провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», — добавил министр.
22 сентября 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Спустя три недели Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В настоящее время это дело ждет своей очереди для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS).