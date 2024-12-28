Дегтярев назвал Россию и WADA союзниками в борьбе с допингом

«Дорожная карта выглядит достаточно просто — это восстановление РУСАДА (Российского антидопингового агентства — прим. ТАСС), мы тоже на эту тему работаем, взнос мы заплатили, как ни крути, мы часть этой системы, без этого мы никуда не денемся, — сказал Дегтярев. — Все разговоры о создании альтернативных каких-то систем — это возможно, но это будет не завтра, а нам надо сегодня участвовать в соревнованиях. Это восстановление Олимпийского комитета России в МОК (Международный олимпийский комитет — прим. ТАСС), правильно это называется признанием. Следующий этап — это уже смягчение рекомендаций МОК и отдельных федераций к нашим спортсменам и к проведению соревнований и уже полноценное возвращение национальных сборных с флагом и гимном. Заключительный этап восстановления — это проведение международных соревнований здесь, в России. Мы усиливаем штат юристов, в январе следующего года мы проведем исполком, подкорректируем штатную структуру Олимпийского комитета России».