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Медведева об отборе на Олимпиаду: «Мне кажется, Садкова — не тот претендент, которого будет рассматривать федерация. Будет ряд фигуристок выше»

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе — по одному участнику в каждом виде. 16-летняя Садкова в текущем сезоне стала серебряным призером чемпионата России в одиночном катании.

Источник: Sports

«Может претендовать, но мне кажется, что она как раз-таки не тот претендент, которого будет рассматривать Федерация фигурного катания [России].Мне кажется, там будет определенный ряд фигуристок выше Даши Садковой, которых будут рассматривать. Но есть еще следующий сезон и есть возможность себя показать. Но мне кажется, что на данный момент Даша Садкова — не вторая и не третья на рассмотрении», — сказала двукратная чемпионка мира Медведева на шоу «Каток».Федерация фигурного катания России в феврале 2025 года должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира. При этом у спортсменов будут именные квоты на Олимпиаду.