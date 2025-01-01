Работа с Тутберидзе, спор Загитовой, шок на ЧР: как Садкова стала сенсацией

— Депрессия — это сильно сказано, это все-таки более глобальное, совершенно другое состояние. Из-за одного проката, тем более не на старте, не думаю, что оно могло наступить. Это не повод расстраиваться, там я еще ничего не проиграла. Этот прокат был показателем того, что еще надо сделать за неделю до чемпионата. Рада, что Этери Георгиевна провела это мероприятие. Может быть, оно и дало уверенность здесь, в Омске.