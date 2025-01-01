Работа с Тутберидзе, спор Загитовой, шок на ЧР: как Садкова стала сенсацией

— Даша, новогодние праздники — время отдохнуть от фигурного катания?
— Всегда по-разному. Вообще стараюсь, если есть такая возможность, все-таки сходить куда-то покататься. Не потому что считаю это нужным, просто фигурное катание — часть жизни, моя работа, и очень сложно долго находиться вне льда. Поеду к себе в родную Йошкар-Олу отмечать с семьей Новый год. И было бы классно покататься там на открытом катке.
— Там есть такие катки, как в Москве на ВДНХ, например?
— Как-то каталась, года два назад. В прошлом году во время праздников фигурного катания у меня не было, не знаю, зальют ли где-то каток в этот раз.
— Лет десять назад Аделина Сотникова выкладывала видео, как она на уличном катке делает среди простых людей тройной тулуп, на что вокруг все реагируют возгласами «Вау». Вы кого-нибудь так шокировали?
— Не доводилось. Все-таки уличные катки не всегда предназначены для того, чтобы на них прыгали. Каждую зиму хочется попасть на ГУМ-каток, но все никак не получается. Надеюсь, получится в этом году.
— А на ледовое шоу новогоднее сходить, сказку какую-нибудь посмотреть?
— Нет, на шоу не хожу. У меня свое ледовое шоу на тренировках, мне хватает (смеется).
«До сих пор не осознаю, что выиграла серебро»
— Серебро чемпионата России — шок?
— У меня была цель попасть в тройку. До сих пор немного не осознаю, что вторая стала. Наверное, потому, что основной задачей было откатать достойно две программы, сделать все прыжки чисто. К сожалению, в короткой программе столкнулась с бортиком, но рада, что в произвольной у меня получилось выполнить все задуманное. И, конечно, мне хотелось это сделать на главном старте сезона. Очень рада, что показала достойный прокат.
— Все говорят, что главная цель — откататься чисто. Как выкинуть из головы мысли о медалях?
— Медаль получаешь за достойное катание, одно без другого существовать не может. Бывает, конечно, что думаешь о медалях, и это очень сильно сбивает. По крайней мере, меня. Поэтому в голове оставляю только мысли о прокате.
— За неделю до чемпионата России в центре Этери Тутберидзе прошли контрольные прокаты, произвольная программа у вас там не получилась. Депрессия или уныние не наступили?
— Депрессия — это сильно сказано, это все-таки более глобальное, совершенно другое состояние. Из-за одного проката, тем более не на старте, не думаю, что оно могло наступить. Это не повод расстраиваться, там я еще ничего не проиграла. Этот прокат был показателем того, что еще надо сделать за неделю до чемпионата. Рада, что Этери Георгиевна провела это мероприятие. Может быть, оно и дало уверенность здесь, в Омске.
— В целом какие-то неудачи сразу из памяти стираете?
— Нет, конечно. Всегда сложно выкинуть неудачу из головы, редко когда это у спортсменов получается. Так что и в этом случае — проанализировала, поработала, чтобы здесь прокат получился лучше.
— Этери Георгиевна как-то сказала: «Сошел с пьедестала — ты никто». В том плане, что успехи надо сразу забывать, чтобы заново начинать восхождение на вершину. Вам тренер еще не сказала чего-то подобного?
— Мне кажется, на следующий день после окончания чемпионата даже смысла нет это говорить спортсмену. Мы же еще не в обыденной тренировочной обстановке. Наверное, стоит так сказать, если тренер видит, что спортсмен расслабился. Тогда это поможет взбодриться. Надеюсь, что мне это говорить не потребуется.
«Мысли неслись со скоростью света»
— Вы очень смешно прокомментировали столкновение с бортиком в микст-зоне — мемом «это фиаско, братан», хотя сам эпизод стал для вас, наверное, не самым веселым моментом чемпионата…
— Я была в шоке сначала, не поняла, что случилось. Потом подумала: неужели это происходит со мной сейчас, на чемпионате России? И что теперь делать? На самом деле, чувства в тот момент описать очень сложно, мысли неслись со скоростью света. Но моей главной задачей было набрать скорость и чисто сделать каскад. Поэтому мысли о столкновении я быстро стерла.
— Когда-нибудь такое случалось?
— Чтобы я в стену врезалась и упала? (смеется) Нет, не было. Просто дело в том, что здесь площадка меньше стандартной, это повлияло.
— На одном из этапов Гран-при России Алина Загитова и ваш тренер Даниил Глейхенгауз поспорили, что если вы чисто исполните программу, то он наденет ее шубу.
— Это произошло неожиданно, конечно, было весело. Не сказать, чтобы я испытала бурю эмоций, просто смешной, интересный момент, который запомнился многим. Даже когда мы потом сели в «кисс-энд-край», Даниил Маркович спросил: «А где шуба?».
— Тренеры часто шутят?
— Да, бывает, это скрашивает в какой-то степени нашу каждодневную рутину. Даже довольно часто шутят, если уместно.
— У вас есть способ снять волнение перед стартом?
— Я считаю, что волнение убрать никак нельзя. Мне кажется, что если какой-нибудь спортсмен говорит о том, что он не волновался перед стартом, то он, скорее всего, врет. Соревнования — всегда стресс. Перед выходом на лед важно самому себе сказать правильные слова и настроиться на то, чтобы исполнить прокат так, как мы это делаем каждый день на тренировках.
— Помочь волнение может? Евгений Плющенко рассказывал, что он волнение обращал в кураж.
— У всех по-разному. У кого-то в плюс уходит, у кого-то в минус.
— Аделия Петросян рассказывала, что перед произвольной программой здесь ее трясло. У вас такое бывает?
— Конечно. Тогда приходится находить те самые правильные слова. И поддержка тренеров очень важна.
«Целью звание олимпийской чемпионки никогда не было»
— Помните свои первые шаги в фигурном катании?
— Начинала я у себя в родном городе, в Йошкар-Оле. Каталась только там где-то до девяти или десяти лет.
— Хотелось сразу стать олимпийской чемпионкой?
— Я никогда не считала это целью, но детские мечты, наверное, были. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали. А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне, с тех пор и катаюсь у нее.
— Сейчас уже с серьезными целями?
— Конечно, цели у меня есть, но пусть они останутся при мне. Лучше сначала их добиться, а потом рассказывать, какими они были.
— Но на Новый год загадаете и напишете их на бумажке?
— Посмотрим. Может быть, и да.
Андрей Симоненко