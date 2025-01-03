«Есть такое выражение: спортсмен без лица». Роднина заявила, что есть фигуристки, которые не западают в память

«В спорте есть такое выражение: спортсмен без лица. Вроде все сделал правильно, нормально откатался, но ничем не зацепил. В нашем фигурном катании было достаточно спортсменов, которые не были ни чемпионами мира, ни олимпийскими чемпионами. Но их имена вписаны в историю фигурного катания. А сейчас в фигурном катании есть много спортсменок, которые откатывают программы, но в память не западают», — сказала Роднина в интервью Metaratings.ru.
С 18 по 21 декабря в Омске состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Победу в мужском одиночном катании одержал Владислав Дикиджи, а среди женщин триумфатором стала Аделия Петросян.