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Российско-китайские игры. Ляшенко, Петрова, Дзепка выступят с произвольными программами

Российско-китайские игры.

Источник: Спортс"

Южно-СахалинскЮниоркиПроизвольная программа Начало — 6:15 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала. Первая разминка1. Сюй Ваньди (Китай) 2. Чжан Жуйян (Китай) 3. Ван Ихань (Китай)4. Анна Ляшенко (Россия)5. Агата Петрова (Россия)6. София Дзепка (Россия) Положение после короткой программы1. София Дзепка (Россия) — 72,192. Агата Петрова (Россия) — 69,703. Анна Ляшенко (Россия) — 67,504. Ван Ихань (Китай) — 59,145. Чжан Жуйян (Китай) — 54,696. Сюй Ваньди (Китай) — 48,61.