Трусова против Туктамышевой в Санкт-Петербурге: новое столкновение великих русских фигуристок

Впрочем, у обеих девушек есть опыт поддержки команд. Игнатова дебютировала в новом статусе лишь месяц назад и сразу принесла удачу своим «оранжевым» подопечным. Юниорский Кубок Первого канала, можно сказать, раскрыл ее по-новому. Не секрет, что разговорный жанр — не самый любимый род деятельности для Александры, но держалась она точно достойно. Пробовала разговорить юных коллег и их тренеров, зажигала в кисс-энд-крае и поддерживала стремление к победе.