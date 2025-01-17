Трусова против Туктамышевой в Санкт-Петербурге: новое столкновение великих русских фигуристок

Совсем скоро стартует третий официальный чемпионат России по прыжкам. Каждый год меняются как правила, так и звездные наставники команд. Сначала за главный приз боролось трио лучших тренеров страны — Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко и Алексей Мишин. В 2024-м число коллективов сократили до двух и привлекли на роль капитанов принципиальных соперников Александра Галлямова и Дмитрия Козловского.
В этот раз организаторы явно решили уйти от прямого противостояния. Фигуристы разделятся на Москву и Санкт-Петербург, а поддерживать их будут Елизавета Туктамышева и Александра Игнатова (Трусова). Что может из этого получиться?
Если предположить, что на роль лидеров рассматривали только медийных экс-одиночниц, то очевидно, что Питер должна представлять именно Туктамышева. С Москвой, конечно, сложнее — слишком много звезд выпустила Этери Тутберидзе за последние годы.
Впрочем, у обеих девушек есть опыт поддержки команд. Игнатова дебютировала в новом статусе лишь месяц назад и сразу принесла удачу своим «оранжевым» подопечным. Юниорский Кубок Первого канала, можно сказать, раскрыл ее по-новому. Не секрет, что разговорный жанр — не самый любимый род деятельности для Александры, но держалась она точно достойно. Пробовала разговорить юных коллег и их тренеров, зажигала в кисс-энд-крае и поддерживала стремление к победе.
У Туктамышевой опыт гораздо богаче. Впервые фигуристка попробовала себя в роли капитана четыре года назад, на командном чемпионате мира — 2021. Обычно в таких случаях лидерами называют самых старших по возрасту спортсменов, но российский коллектив решил иначе. Кстати, в тот раз наши фигуристы одержали историческую победу в рамках World Team Trophy.
Однако на международных соревнованиях на капитанах практически нет ответственности и серьезных задач. Исключительно развлекательный формат и официальные пресс-конференции. Тактикой (в случае командника на Олимпийских играх) занимается федерация, а флеш-интервью не предусмотрены.
В России сейчас все иначе. Тим-лидер полноценно работает на аудиторию и является лицом команды. Как и Игнатова, Туктамышева дебютировала на юниорском Кубке Первого канала — только на год раньше. Вместе с «оранжевыми» Елизавета драматично упустила победу фиолетовой команде Анны Щербаковой. Несмотря на проигрыш, Туктамышева поддержала своих ребят, а по ходу турнира старалась разбавлять напряженную атмосферу яркими шуточками.
Пожалуй, острого соперничества от этого дуэта капитанов ждать точно не стоит — у девушек никогда не было публичных конфликтов, чтобы переносить их на прыжковый турнир. А вот позитивной и расслабленной атмосферы — вполне.
Анастасия Логинова