Новогодние шоу Татьяны Навки посетили более миллиона зрителей

«Этот новогодний сезон был для нашей команды невероятно вдохновляющим, мы готовились ко всем шоу так, как никогда, мы придумали такое, что, казалось, будет невозможно реализовать, но мы не просто справились, не только показали ледовые шоу на беспрецедентно высоком мировом уровне, но мы получили такую потрясающую отдачу от зрителей, такие теплые отзывы, слова любви и благодарности. Именно это стало самой лучшей и самой ценной наградой за нашу работу. Видеть, как дети и взрослые погружаются в атмосферу сказки, как загораются их глаза, как блестят слезы от глубины эмоций — это бесценно. Мы очень благодарны каждому, кто пришел на наши шоу и разделил с нами эти волшебные моменты, успех этого сезона — это результат общей любви к фигурному катанию и сказке, которую мы создаем вместе», — сказала Навка.