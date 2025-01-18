Новогодние шоу Татьяны Навки посетили более миллиона зрителей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новогодние ледовые шоу олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки с участием фигуристов посетили более миллиона зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе шоу.
В Москве состоялась премьера нового ледового шоу «Щелкунчик», в главных ролях выступали Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и многие другие. С 20 декабря по 12 января шоу посмотрело более 300 000 зрителей. Санкт-Петербург аншлагами встретил шоу «Лебединое озеро». Более 115 000 зрителей посмотрели спектакль, главные роли в котором исполнили Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Артур Гачинский.
Более 65 000 зрителей посмотрели восточную сказку «История любви Шахерезады». В декабре команда побывала в Рязани, Туле и Ярославле, а с 30 декабря по 5 января дала представления в Сочи. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве с середины декабря до февраля запланировано 125 шоу.
По мотивам всемирно известных сказок фигуристы представили ледовые спектакли — «Буратино», «Щелкунчик», «Белоснежка», «Царевна-Лягушка», «Золушка», «Лебединое озеро», «Снежная королева». Навка и Чернышев представили спектакль «Новогодний самовар» в рамках проекта Московской области «Зима в Подмосковье». Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные фигуристы выступили в 15 шоу в разны подмосковных парках.
«Этот новогодний сезон был для нашей команды невероятно вдохновляющим, мы готовились ко всем шоу так, как никогда, мы придумали такое, что, казалось, будет невозможно реализовать, но мы не просто справились, не только показали ледовые шоу на беспрецедентно высоком мировом уровне, но мы получили такую потрясающую отдачу от зрителей, такие теплые отзывы, слова любви и благодарности. Именно это стало самой лучшей и самой ценной наградой за нашу работу. Видеть, как дети и взрослые погружаются в атмосферу сказки, как загораются их глаза, как блестят слезы от глубины эмоций — это бесценно. Мы очень благодарны каждому, кто пришел на наши шоу и разделил с нами эти волшебные моменты, успех этого сезона — это результат общей любви к фигурному катанию и сказке, которую мы создаем вместе», — сказала Навка.
К своему дню рождения в апреле 2025 года Навка планирует представить новое юбилейное шоу.
О Navka Arena.
Navka Arena откроется в ближайшее время. Это ледовая спортивная площадка-трансформер с уникальным дизайном с современными мультимедийными и технологическими возможностями. Новый ледовый комплекс вмещает две ледовые арены размером 60×30 метров, профессиональный центр обучения фигуристов на базе академии «Наши надежды», два хореографических зала, спортивные залы для занятия боксом, падел-теннисом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, мини-футболом, гандболом.
На территории комплекса расположен отель IceLand Hotel на 16 номеров, магазины одежды, студия красоты, ресторан и кафе с воздушным потолком. Круглый год будут работать две ледовые арены, которые можно арендовать для тренировки по фигурному катанию, хоккею, для проведения спортивных турниров и чемпионатов, а также отдельный зал бросковой зоны для отработки техники броска.
Площадка оборудована современными комфортными раздевалками с инновационными технологиями, которые обеспечивают быструю и безопасную сушку и обеззараживание спортивной формы. На базе Navka Arena будет функционировать Ледовый театр под управлением пятикратного чемпиона США и двукратного победителя Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петра Чернышова.