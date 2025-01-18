Фигурист-сенсация в России: обошел всех фаворитов и забрал миллион рублей

Ну, а если говорить о причинах того, что личный мужской прыжковый турнир остался без «гвоздя программы», которым бы мог стать четверной аксель, то, конечно, ругать Дикиджи за нежелание рисковать не стоит. Дело в том, что на третий год чемпионата России по прыжкам (а если считать прыжковые фестивали, то на пятый) его организаторы так и не могут найти его оптимальный регламент. Например, в воздухе висит такой вопрос: зачем в финале нужен каскад из пяти прыжков, абсолютно не имеющий в фигурном катании какой-либо практической ценности? Зрелищным его тоже не назовешь: сделать этот элемент чисто и так, чтобы он не выглядел «притянутым за уши», практически невозможно. Зато сил отнимает огромное количество. Совместить с акселем в четыре с половиной оборота — тоже дико энергозатратным прыжком — едва ли возможно. Стоило ли тогда о нем вообще говорить?