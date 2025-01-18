Фигурист-сенсация в России: обошел всех фаворитов и забрал миллион рублей

Корреспондент РИА Новости Спорт — о том, как все происходило.
Проблемы с математикой
Чемпионат России по прыжкам начался внезапно с выхода на лед… Маргариты Базылюк — прошлогодней победительницы турнира, в нынешнем году решением организаторов вместе с остальными юниорами отстраненной от участия в турнире. Из-за того, что детям четверные якобы делать легче, чем взрослым — Марго продемонстрировала, что это не так. На юную звезду возложили почетную миссию изобразить для зрителей те прыжки, которые будут делать участники, но она вместо этого упала с четверного тулупа, а со второй попытки сделала «бабочку». Правда, потом исправилась, врубив каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.
Сам турнир стартовал с «бабочки» иного рода. В оценки Марка Кондратюка, выступавшего под первым стартовым номером в ⅛ финала соревнований мужчин, по неведомой причине вкралась математическая ошибка, из-за которой бронзовый медалист олимпийского командника лишился около трех баллов. Первыми, как водится, тревогу забили болельщики в пабликах, дальше подключились журналисты, ну, а к середине первого раунда оргкомитет сообщил по внутренней связи, что «косяк» будет исправлен.
Что же до контента, который исполняли участники, то на условно-максимальный зашли Николай Угожаев и Матвей Ветлугин: самые ценные четверные прыжки они скомпоновали в комбинациях с тройным акселем. Возможно, для кого-то стало неожиданностью то, что именно эти два фигуриста вышли в лидеры, но с другой стороны, раньше времени проявлять героизм от участников и не требовалось. Довольно мягкая система плей-офф позволяла продвигаться к решающим раундам за счет стабильного исполнения и не самого экстремального контента. Самой же неожиданной потерей турнира на старте стал первый чемпион России по прыжкам Григорий Федоров.
«Посовещались и решили, что надо что-то говорить»
Перед четвертьфиналом оргкомитет продолжил использовать (и опять не слишком удачно) Маргариту Базылюк в качестве своеобразной прыжковой модели, а парни — с переменным успехом собирать четверные. Зрители к тому моменту, по ощущениям, уже слегка притомились. Ведущие не сразу принялись рассказывать о том, что происходит на льду. Алексей Ягудин поведал: «Мы посовещались и решили, что надо что-то говорить». Разговоры не сказать, чтобы сильно помогли — первые полтора с лишним часа турнира отсеяли только половину участников. Учитывая, что впереди еще были соревнования женщин и спортивных пар, то, чтобы не растягивать действо на шесть часов, вместо двух стартовых раундов у мужчин вполне можно было провести один.
Ну, а главной потерей четвертьфинала стал один из сенсационных лидеров. Причем потерей довольно спорной: Ветлугину не засчитали каскад, хотя он его начал исполнять на последних отведенных секундах. Вдобавок в официальной таблице сумма баллов за те элементы, которые все же зачли, оказалась ошибочной. Вообще-то можно было и протест подать, но до него все-таки не дошло: даже корректный подсчет не позволил бы Матвею выйти в полуфинал.
Четверного акселя не дождались
Третий раунд обошелся уже без прелюдии в исполнении прошлогодней чемпионки: вероятно, решили, что эксперимент не удался. Либо пожалели юную фигуристку: все-таки на этой стадии турнира одним из элементов стал уже каскад из трех прыжков. Здесь уже было больше помарок, но арбитры, стоит отметить, не зверствовали и на кривые выезды зачастую закрывали глаза. В итоге лидером в решающий батл отобрался Угожаев, вторую сумму набрал Евгений Семененко, а человек, которого многие считали фаворитом чемпионата, — Владислав Дикиджи, вышел в финал с третьего места. Квартет сильнейших замкнул Кондратюк, не совершивший за этот день, кажется, ни одной помарки на коронном тройном акселе.
«Мы увидим сегодня то, что мы все ждем?» — спросил перед «Финалом четырех» ведущий вечера Максим Траньков тренера Дикиджи Олега Татаурова. «Надеюсь», — ответил он. Конечно, оба имели в виду аксель в четыре с половиной оборота. Чемпион России по фигурному катанию неоднократно исполнял этот уникальный элемент на тренировках, но ни разу — в соревнованиях. Во время чемпионата страны в Омске Влада спрашивали — ждать ли четверной аксель на прыжковом турнире? «50 на 50, как пойдет», — ответил тогда он.
В итоге аудитория «Юбилейного» затаила дыхание, но… не дождалась. Дикиджи явно решил не упускать синицу в руке и не захотел рисковать хорошими призовыми, предпочтя более стабильные элементы. Что ж, слава «нашего Малинина» — как известно, только русский американец чисто исполнял «кваксель» в соревнованиях — пока остается журавлем в небе. Впрочем, этот уникальный элемент мы можем увидеть в воскресенье: Дикиджи отобрался в командный турнир, где сборная Москвы сразится с петербуржцами.
Но выиграть в турнире личном в итоге главному претенденту на победу не удалось. Может быть, драгоценных баллов как раз и не хватило из-за нежелания Дикиджи пойти ва-банк. Он занял второе место, уступив отпрыгавшему четыре раунда более стабильно и чисто Угожаеву. В битве за бронзу Кондратюк в последний момент опередил Семененко.
Победа Угожаева, с одной стороны, сенсация, но с другой — этот фигурист на этапах Гран-при России регулярно демонстрировал умение исполнять элементы ультра-си. Здесь, в отличие от «классического» чемпионата страны в Омске, он собрал их все воедино. Благодаря чему и опередил тех, кому доставалось золото.
Ну, а если говорить о причинах того, что личный мужской прыжковый турнир остался без «гвоздя программы», которым бы мог стать четверной аксель, то, конечно, ругать Дикиджи за нежелание рисковать не стоит. Дело в том, что на третий год чемпионата России по прыжкам (а если считать прыжковые фестивали, то на пятый) его организаторы так и не могут найти его оптимальный регламент. Например, в воздухе висит такой вопрос: зачем в финале нужен каскад из пяти прыжков, абсолютно не имеющий в фигурном катании какой-либо практической ценности? Зрелищным его тоже не назовешь: сделать этот элемент чисто и так, чтобы он не выглядел «притянутым за уши», практически невозможно. Зато сил отнимает огромное количество. Совместить с акселем в четыре с половиной оборота — тоже дико энергозатратным прыжком — едва ли возможно. Стоило ли тогда о нем вообще говорить?
Наконец, немаловажен тот факт, что мужской турнир продолжался в итоге без малого три часа. И это без единого перерыва. Это очень долго даже с чисто физиологической точки зрения. В конце концов, антракты в театре придумали не просто так. Если прыжковый чемпионат претендует на то, чтобы стать по-настоящему значимым — и тем более вернуться на международную арену, что было бы мегакруто, поскольку возродила бы его, таким образом, именно Россия — стабильность нужна прежде всего в формате, регламенте и, как бы странно это ни звучало в эпоху, когда калькуляторы стали анахронизмом, правильном подсчете баллов.
Автор: Андрей Симоненко