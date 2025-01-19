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Авербух о строительстве школы Загитовой в Казани: «Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Я абсолютно уверен, что так и будет»

О будущем строительстве школы Загитовой стало известно летом 2023 года. На данный момент проект находится на стадии проектных работ и поиска инвесторов.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что Татарстан известен многими вещами, но в том числе и масштабными, красивыми, значительными достижениями.

Алина — олимпийская чемпионка, выдающаяся фигуристка. Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Это, безусловно, важно. Я абсолютно уверен, что так и будет.

Конечно, есть много разных историй, сложностей. Но я уверен: в Татарстане, если говорят, что что-то будет, то это обязательно происходит", — сказал Авербух.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла — уже 1,5 года без сдвигов.