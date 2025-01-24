Ученица Плющенко Титова объяснила причины перехода в сборную Армении

Я была не в сознании, если так можно сказать. Выходишь на лед — и все чернеет перед глазами. Слезы льются, ничего не можешь с собой поделать. Сезон-2023/24 я докатывала на автомате, меня никто не трогал. Тогда я впервые задумалась о переходе. Но потом был отпуск, я немного выдохнула и успокоилась, стало полегче. И мы решили идти в новый сезон. Но очень быстро стало понятно, что ничего не изменилось — и мы вернулись к обсуждению смены флага", — приводит слова Титовой портал sports.ru.