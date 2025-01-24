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Ученица Плющенко Титова объяснила причины перехода в сборную Армении

Фигуристка Софья Титова объяснила причины, по которым приняла решение выступать за Армению. Титова тренируется в Москве у Евгения Плющенко, до мая 2024 года выступала за сборную России.

Источник: Чемпионат.com

"На последнем старте в России, на этапе в Казани я чисто откатала короткую программу, но увидела оценки — и у меня аж глаза округлились. Я выхожу из КиКа, и у меня словно блэкаут, все черное опять. Руки опустились, были мысли даже с произвольной сняться.

Когда выступаешь чисто, а на табло такие баллы — конечно, не понимаешь, как это возможно. У меня пропал весь настрой, будто руки опустились. Первую неделю после возвращения на каток я просто ездила кругами вдоль бортика, ко мне никто не подходил, боялись меня тревожить. Мне было очень тяжело.

Я была не в сознании, если так можно сказать. Выходишь на лед — и все чернеет перед глазами. Слезы льются, ничего не можешь с собой поделать. Сезон-2023/24 я докатывала на автомате, меня никто не трогал. Тогда я впервые задумалась о переходе. Но потом был отпуск, я немного выдохнула и успокоилась, стало полегче. И мы решили идти в новый сезон. Но очень быстро стало понятно, что ничего не изменилось — и мы вернулись к обсуждению смены флага", — приводит слова Титовой портал sports.ru.

В этом сезоне Софья выступала на этапах юниорской серии Гран-при ISU.