Тарасова призвала оставить сына Плющенко в покое после его победы без соперников

«Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. Сейчас будет чемпионат страны среди юниоров, там будет аншлаг. Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое», — добавила она.