Тарасова призвала оставить сына Плющенко в покое после его победы без соперников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр не виноват в том, что на соревнованиях Московской области у него не оказалось конкурентов, винить в этой ситуации можно только организаторов. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
За короткую и произвольную программы 12-летний Плющенко получил от судей 160,69 балла, он был единственным участником турнира в своей категории.
«Я не понимаю, в чем дело. Выступал мальчик по фамилии Плющенко — сын великого мастера. Соревнования устраивал не он, а Московская область. В чем он виноват? Это разве его вина, в том что у него не было соперников? Я заявляю своего ребенка на соревнования, а есть у него соперники или нет — не мое дело, а дело организаторов», — сказала Тарасова.
«Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. Сейчас будет чемпионат страны среди юниоров, там будет аншлаг. Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников. И оставьте ребенка в покое», — добавила она.