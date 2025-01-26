Губерниев о Щербаковой в роли комментатора: «Если Аня хочет стать настоящим профессионалом, нужно интенсивно работать, чтобы быть как Загитова»

— Аня — талантливая девушка, я большой ее поклонник. Но здесь есть интересный момент — она говорит «профессия». Профессией надо овладевать. Одно дело, когда ты просто иногда комментируешь, а другое — если хочешь стать профессионалом. Здесь нужны и техника речи, и чтение специальной литературы, и мастерство эфирного и публичного выступления, и еще много вещей.