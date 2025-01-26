Иоланда Чен: «Мне нравится, как комментирует Щербакова. Люблю, когда спорт комментируют профессионалы именно этого вида»

Я вообще люблю, когда спорт комментируют профессионалы именно этого вида спорта, которые могут рассказать очень важные и интересные нюансы, чего не может сделать, может быть, и хороший комментатор, но который никогда не прыгал, не бегал, не плавал и не носился на лыжах. Поэтому мне очень интересно слушать именно фигуристок, особенно когда они с такой любовью об этом рассказывают", — сказала серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке.