«Вы хотите вещать на улице или вам интересен результат?» Фанаты фигурного катания встали в пикет — что из этого получилось

— Мы спортсменов целенаправленно не извещаем. У нас есть сайт, на сайте вывешивается вся информация. Вы, болельщики, часто сами что-то считаете. Если бы они были прописаны как участники финала «Гран-при», то, понятно, никто ничего бы не менял. А здесь получилось, что тренеры, болельщики, сами спортсмены считали свои баллы, посчитали, что они проходят, потом в какой-то момент регламент, как они посчитали, поменялся — хотя еще раз подчеркиваю, он не менялся. Такой регламент был долгие-долгие годы (получается, если фигурист получил больше всех баллов на соревнованиях, он еще не выиграл — золото могут отдать другому и так далее? — Прим. «СЭ»).