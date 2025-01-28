Арбитры нагнетают интригу. Как будут судить русскоязычных фигуристов на ЧЕ в Таллине?

Действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс не выступит на соревнованиях. Из-за травмы голеностопа спортсменке пришлось досрочно завершить сезон. «Все кончено. Моя лодыжка не в порядке. Это сильно ограничивает меня в прыжках, а это значит, что я не могу выполнять сложные прыжки на высшем уровне. Мне очень больно, что я не смогу защитить свой титул на чемпионате Европы, но я должна прислушиваться к своему телу», — комментирует свое решение спортсменка. Ранее бельгийка уже снималась с этапов «Гран-при» и челенджера Golden Spin of Zagreb. Несмотря на отсутствие хедлайнеров, за чемпионатом Европы все равно стоит следить, как минимум потому, что совсем скоро выступающие там спортсмены могут встретиться с россиянам на предолимпийских соревнованиях.