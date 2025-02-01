Чемпионат Европы по фигурному катанию. Сяо Хим Фа, Эгадзе, Самойлов, Риццо, Мемола, Грассль, Аймо покажут произвольные программы

Таллин, Эстония.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Вальтер Виртанен (Финляндия).
2. Корнел Витковски (Польша).
3. Александр Власенко (Венгрия).
4. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания).
5. Георгий Рештенко (Чехия).
6. Семен Данильянц (Армения).
Вторая разминка.
7. Кевин Аймо (Франция).
8. Иван Шмуратко (Украина).
9. Эдвард Эпплби (Великобритания).
10. Федор Кулиш (Латвия).
11. Лев Винокур (Израиль).
12. Адам Хагара (Словакия).
Третья разминка.
13. Денис Васильев (Латвия).
14. Владимир Литвинцев (Азербайджан).
15. Даниэль Грассль (Италия).
16. Андреас Нордебак (Швеция).
17. Лукас Бричги (Швейцария).
18. Александр Селевко (Эстония).
Четвертая разминка.
19. Михаил Селевко (Эстония).
20. Николай Мемола (Италия).
21. Маттео Риццо (Италия).
22. Владимир Самойлов (Польша).
23. Ника Эгадзе (Грузия).
24. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
После короткой программы.
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12.
2. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94.
3. Владимир Самойлов (Польша) — 85,98.
4. Маттео Риццо (Италия) — 85,68.
5. Николай Мемола (Италия) — 84,92.
6. Михаил Селевко (Эстония) — 84,85.
7. Александр Селевко (Эстония) — 84,65.
8. Лукас Бричги (Швейцария) — 82,90.
9. Андреас Нордебак (Швеция) — 79,02.
10. Даниэль Грассль (Италия) — 78,15.
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 77,86.
12. Денис Васильев (Латвия) — 77,82.
13. Адам Хагара (Словакия) — 77,06.
14. Лев Винокур (Израиль) — 76,35.
15. Федор Кулиш (Латвия) — 74,48.
16. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 72,45.
17. Иван Шмуратко (Украина) — 71,53.
18. Кевин Аймо (Франция) — 70,68.
19. Семен Данильянц (Армения) — 69,26.
20. Георгий Рештенко (Чехия) — 68,05.
21. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 67,66.
22. Александр Власенко (Венгрия) — 67,25.
23. Корнел Витковски (Польша) — 65,21.
24. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 65,18.
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.