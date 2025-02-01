Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая российская фигуристка завоевала серебро на чемпионате Европы

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2025 года в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

По сумме двух программ спортсменка набрала 198,61 балла. Золото завоевала эстонская фигуристка Нина Петрыкина, в активе которой 208,18 балла. Тройку сильнейших замкнула бельгийка Нина Пинцарроне (191,44).

Россияне не были допущены до турнира. По решению Международного союза конькобежцев (ISU), с весны 2022 года они отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

Губанова была признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. 21-летняя фигуристка — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.